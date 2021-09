Emmanuel Macron a récemment dévoilé le montant de sa rémunération. Qu’en est-il des autres chefs d’État?



En visite à Marseille jeudi 2 septembre, Emmanuel Macron est tombé sur une écolière curieuse qui lui a demandé combien il gagnait. Le Président français lui a alors répondu du tac-au-tac être payé 13 500 € par mois avant d’expliquer : « après le prélèvement à la source, cela devrait revenir à 8 500 € ».

Si ce chiffre peut sembler important, s’élevant à 182 000 € brut par an, il reste finalement raisonnable comparé à la rémunération de certains gouvernants. Faisons un tour d’horizon de ces salaires atteignant parfois des sommes vertigineuses.

La banque norvégienne Sumo Finans a publié en février 2021 une étude établissant un classement des rémunérations les plus hausses et les plus basses des dirigeants. Elle pose une distinction importante entre les « head of state » (les chefs d’État) et les « head of government » (les chefs de gouvernement). Le chef d’État et le chef de gouvernement d’un pays peut être une seule et même personne, comme c’est le cas au Brunei où le Sultan touche une rémunération de 1 673 027 531 € par an. Mais le chef d’État peut également avoir un rôle honorifique, comme la reine Elizabeth II qui perçoit chaque année 103 106 999 € où le roi Philippe qui bénéficie d’un revenu atteignant 12 171 867 €.