En juin 2018, le Forem lançait un nouvel outil de matching à destination des demandeurs d’emploi, baptisé "Mon profil". Le principe est simple : le demandeur d’emploi répond à des questions pour décrire le plus précisément possible son profil et ses attentes ; de son côté, l’employeur fait de même pour décrire le candidat qu’il recherche pour un poste à pourvoir au sein de son entreprise.

(...)