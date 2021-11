Nos confrères de La Libre ont posé les mêmes questions aux six plus grandes banques belges sur l’offre en agence et à distance, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. BNPP Fortis est la seule à ne pas avoir communiqué le nombre de personnes employées dans les agences, estimant que le chiffre “n’est pas simple” en raison de personnes qui travaillent dans les centres et en agences. Certaines banques n’ont pas donné le nombre d’agences il y a dix ans, en raison notamment d’un changement de périmètre.