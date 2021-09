V.S. et T.VH

Paul, 46 ans, employé de bureau, et Virginie, 40 ans, infirmière, ont deux enfants, Florian, 9 ans, et Justine, 5 ans. Pour eux, les fins de mois sont parfois difficiles. Et ce n’est pas la récente hausse des prix de l’énergie qui va améliorer leur pouvoir d’achat. Pourtant, en comparant les offres des différents fournisseurs, celles des assurances pour leur voiture ou leur maison, ou tout simplement en optant pour un nouvel opérateur (Internet, télévision ou GSM), ils peuvent réaliser de sérieuses économies.

Nous avons passé leurs factures à la loupe et cherché si un autre fournisseur ne pouvait pas leur proposer une meilleure offre. Si changer de banque, d’opérateur de téléphonie, de compagnie d’assurances peut paraître lourd administrativement, cela ne nécessite parfois que quelques clics sur Internet ou de pousser la porte d’un magasin. La situation est un peu plus compliquée pour les assurances car il faut respecter un préavis, envoyé par recommandé, généralement trois mois avant la date anniversaire du contrat.

En matière bancaire, opter pour un compte épargne plus rémunérateur que celui qu’ils possèdent n’a cependant pris que quelques minutes, pour un gain annuel de...