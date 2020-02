L’e-commerce ne cesse de se développer, mais le modèle comporte encore de nombreuses failles. Parmi celles-ci, l’incapacité pour certains acteurs de gérer les frais de retour. Pour le client, la gratuité est en effet la norme, si bien que le commerçant est tiraillé entre l’envie de faire payer les frais de retour ou… carrément laisser tomber et rembourser le client.

En effet, chaque article retourné doit être contrôlé, réparé si nécessaire et ensuite revendu à des entreprises spécialisées à prix réduit. En matière de fringues, il n’est pas non plus rare que certains clients commandent un vêtement dans différents coloris et tailles, essaient le tout tranquillement à la maison puis retournent les articles qui ne leur conviennent pas. (...)