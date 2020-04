Si certaines activités sont à l’arrêt, d’autres sont en (très) forte augmentation.

Le coronavirus et, plus encore, le confinement, ont très fortement impacté notre mode de vie et de consommation. Certaines activités ont connu un coup d’arrêt brutal, là où d’autres ont vu la demande exploser.

Le Boston Consulting Group a analysé le comportement d’achat des consommateurs européens afin de dégager les gagnants et les perdants du lockdown.

(...)