Contrats d'assurances : vers un report du paiement des primes de deux mois ? Economie François Mathieu

"Le secteur des assurances est en ébullition", nous dit-on à bonnes sources. C'est sûr et certain, le secteur des assurances sera mis à contribution pour apporter sa petite pierre à l'édifice de la lutte contre le coronavirus. "Un kern aura lieu aujourd'hui pour valider des décisions importantes concernant le secteur." "On eut espérer mercredi, mais ce sera jeudi", lâche Wauthier Robyns, directeur de la communication chez Assuralia. La fédération est sous pression. Les comités exécutifs se suivent. Les discussions se sont intensifiées ces dernières heures.