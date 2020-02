L'entreprise néerlandaise de vente en ligne Coolblue a annoncé l'ouverture de trois nouveaux magasins dans notre pays cette année, dont un XXL, qui sera sa plus grande surface commerciale, sur l'avenue Louise de Bruxelles.

Avec une augmentation de 130 millions d'euros, Coolblue a vu son chiffre d'affaires atteindre 1,5 milliard en 2019. Un quart de ce résultat provient de la Belgique (370 millions), soit 23 millions de plus qu'un an auparavant. Certes, durant le précédent exercice, le chiffre d'affaires a augmenté plus rapidement aux Pays-Bas qu'en Belgique. "Mais la Belgique se développe aussi très bien. Nous sommes fiers de nos résultats", a déclaré Camille Depuydt, la manager de Coolblue Belgium.

L'entreprise néerlandaise, qui exploite 12 magasins physiques aux Pays-Bas et en Belgique, était jusqu'ici seulement implantée en Flandre, à savoir à Zaventem, Anvers et Gand. Ce dernier est un Coolblue XXL, où les clients peuvent essayer plus de 1000 produits. "Les gens veulent pouvoir tester les produits. Dans les magasins, les commandes peuvent également être récupérées et les produits peuvent être échangés ou réparés", explique Camille Depuydt. "Nous constatons également que dans une région où il existe des magasins physiques, le chiffre d'affaires est plus important, même en ligne".

En conséquence, dans le courant de l'année 2020, trois autres magasins seront ouverts chez nous. Coolblue compte d'ailleurs inaugurer au printemps un nouveau magasin extra-extra-large à Bruxelles, sur l'avenue Louise.

"Ce sera le plus grand magasin Coolblue des Pays-Bas et de Belgique", a insisté la responsable. L'enseigne recherche d'ailleurs 50 employés pour ce magasin. "Nous recherchons des profils multilingues. Les personnes qui parlent français et néerlandais, ou français et anglais".

Au total, Coolblue veut recruter 150 personnes en Belgique cette année.

La Wallonie disposera également de deux magasins physiques cette année. Mais Coolblue n'a pas encore précisé les localisations de ceux-ci. Cet investissement s'inscrit dans le cadre des projets du détaillant en ligne d'investir davantage sur le marché francophone de notre pays. Son propre service de livraison à vélo et son propre service de livraison et d'installation seront également déployés à Bruxelles et en Wallonie.

Pour mémoire, Coolblue est actif en Belgique francophone depuis 2017, et est maintenant (enfin) "entièrement bilingue".