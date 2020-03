Réuni ce vendredi midi, le gouvernement de Wallonie a décidé de constituer un fonds extraordinaire de crise de 100 millions d'euros afin de soutenir les secteurs qui subissent un préjudice économique à cause du coronavirus, a-t-il annoncé.

Il a également transmis au Centre fédéral de crise une liste de questions que les citoyens et les entreprises lui ont posées, a indiqué l'exécutif régional au terme d'une réunion de plusieurs heures.

Le numéro 1890 est ouvert tout le week-end pour répondre à toutes les questions que se posent les entreprises, les indépendants, les commerçants et les artisans, a-t-il par ailleurs rappelé.

Samedi, le gouvernement rencontrera les interlocuteurs sociaux (patrons et syndicats) à 10h00 et les fédérations de l'horeca et du tourisme à 14h00.