Depuis le mois de mars, SD Worx suit l’évolution du pourcentage de jours prestés d’un mois à l’autre et développe son outil de veille de l’impact du coronavirus sur l’emploi pour refléter la relance en Belgique. Le plus grand calculateur de salaires de Belgique donne ainsi un aperçu des secteurs et des régions les plus touchés et les plus actifs. " Si nous regardons l’ensemble du mois d’avril, nous constatons que l’emploi dans les provinces de Flandre Orientale et de Bruxelles résiste le mieux, respectivement avec des taux d’activité de 65 % et 63 %, indique Valérie t’Serstevens, Legal Consultant chez SD Worx. En Flandre, le Limbourg affiche le taux d’activité le plus faible (52 %) tandis qu’en Wallonie, c’est le Luxembourg qui présente le taux d’activité le plus bas (51 %) et le Brabant wallon qui a le taux le plus élevé (60 %). "

(...)