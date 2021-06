Avec des carnets de commandes remplis à six mois, le secteur de la construction devrait avoir toutes les raisons d’envisager la relance économique sous les meilleurs auspices. Et pourtant, la hausse du prix des matériaux et des délais de livraisons qui s’allongent mette l’activité en péril. "Nous devons faire attention à ne pas passer de la crise du coronavirus à une crise des matériaux", explique Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédération construction. "Pour les nouveaux contrats, il vaut mieux que les entrepreneurs travaillent avec un prix journalier ou une clause de révision des prix pour éviter de se retrouver confrontés à ces problèmes. Entre-temps, nous demandons au gouvernement fédéral de reconnaître ces circonstances comme étant exceptionnelles."