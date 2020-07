Le fisc envoie une déclaration préremplie à près de 6 Belges sur 10. Un système pratique mais loin d’être parfait puisque la déclaration se révèle plus souvent à l’avantage de l’État que l’inverse. Si l’avantage pour le contribuable réside dans le fait de n’avoir qu’à valider sa déclaration et ainsi pouvoir le faire jusqu’à la dernière minute, de nombreux Belges se contentent d’accepter la déclaration sans la vérifier et introduire les éventuelles réductions d’impôts auxquelles ils pourraient avoir droit. Et, une fois la déclaration validée, il est très compliqué voire impossible de faire marche arrière pour obtenir ces réductions pourtant légales et dues.

En effet, des éléments tels que les frais de garde d’enfants, les réductions pour personnes handicapées ou un prêt de résidence secondaire ne sont presque jamais automatiquement renseignés correctement.

Selon Ive Rosseel, expert auprès de la VCA, s’exprimant chez nos confrères du Laatste Nieuws, c’est "bizarre, car souvent la feuille correcte est jointe en pièce jointe à la déclaration de revenus, mais le montant doit encore être saisi manuellement".