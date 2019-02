Posséder un hôtel, cela mérite du courage et du travail mais cela exige aussi de se remettre sans cesse en question et très régulièrement au goût du jour. En effet, les attentes de la clientèle évoluent très vite et il est simple de perdre des clients que d’en gagner.

Sommet Education, le groupe d’enseignement supérieur qui regroupe les écoles suisses (réputées) de management hôtelier Glion et Les Roches a publié un rapport choc sur les tendances 2019. Voici les cinq tendances à tenir l’œil.

1. Innovation. Les espaces partagés et les expériences à dimension sociale seront importantes pour attirer les Millennials et la génération Z. Quant à la clientèle d’affaires, elle recherche l’intégration des nouvelles technologies.

2. Technologie. L’intelligence artificielle, la reconnaissance faciale et la connectivité des objets ont le potentiel pour transformer le secteur de manière considérable. Notamment avec des programmes de fidélisation avec les clients.

3. Luxe. Les marques de luxe ont besoin d’équilibrer héritage et innovation. Elles adoptent les codes de l’hôtellerie pour établir un lien entre les expériences on line et off line.

4. Durabilité. Les voyageurs Millennials et de la génération Z sont très sensibles à l’approche durable comme la réduction des plastiques à usage unique et le commerce équitable.

5. Alimentation et boissons. Environnement et authenticité doivent se retrouver dans l’assiette avec des saveurs locales, une cuisine centrée sur les légumes.

Néanmoins, malgré toutes ces tendances et nouveautés, l’importance de conserver le contact humain et une approche centrée sur le client demeurent le fil rouge de l’année 2019.

Plus d’informations sur www.sommet-education.com