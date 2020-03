Economie Délais de paiement des factures rallongés : "125 000 PME courent un risque", dénonce le SNI E.W.

Le SNI remonte au créneau contre une proposition de loi qui passe en commission aujourd'hui : celle qui étend le délai de paiement des consommateurs... et partant, fragilisent les petites entreprises qui ont peu de liquidités, dénonce le syndicat.

Tout est pourtant parti d'une idée pragmatique : faire en sorte d'allonger le délai de paiement des factures des consommateurs pour protéger les plus faibles d'entre eux et donner au consommateur du temps supplémentaire avant que l’entrepreneur puisse lui facturer des frais supplémentaires en cas de facture impayée. Ce faisant, le projet de loi (adopté par la commission Economie du Parlement fédéral en décembre 2019) avait aussi pour objectif de réduire les coûts de recouvrement de dettes auprès des entreprises. (...)