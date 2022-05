L’économiste Philippe Defeyt a étudié les effets pervers du tarif social pour les ménages à bas revenus. Il en résulte de profondes inégalités sociales.

À partir de quel seuil de revenus la perte du statut BIM intervient-elle ? Pour rappel, le statut BIM est ce statut qui donne droit à une intervention majorée pour les frais et soins médicaux (visites chez le médecin, médicaments, etc.) mais aussi à d’autres avantages, comme des réductions pour les transports en commun, et le fameux tarif social sur la facture d’électricité et de gaz, etc. Or, avec l’envolée des prix, cette économie a pris des proportions significatives.