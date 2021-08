Lionel Messi, c’est six Ballons d’or, des buts stratosphériques, des trophées collectifs à la pelle et des records en tout genre. Mais derrière la star argentine se cache également un véritable empire financier. Avec un salaire net annuel de 40 millions d’euros au PSG, soit le plus important revenu de l’histoire du football, l’ex-joueur catalan détiendrait les revenus les plus élevés pour un sportif de haut niveau.