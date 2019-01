Les soldes d’hiver se terminent dans quelques jours.

Le bilan est "variable", selon Comeos, la fédération du commerce et des services. "Cette année, les soldes ont surtout été un succès en ligne et n’ont remporté qu’un succès plus mitigé dans les rues commerçantes, alors même que les ventes avaient déjà été moins bonnes avant les soldes. À la suite des températures élevées pour la saison, les stocks étaient importants au début des soldes. Dès lors, les clients se sont surtout rués sur les articles d’hiver tels que les manteaux, pulls, pantalons et chaussures." Selon la fédération sectorielle, les ventes ont oscillé dans les rues entre -2 % et +5 % par rapport à l’an dernier mais les ventes en ligne ont progressé de 6 %. Pour le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI), le bilan est positif en raison de la vague soudaine de froid.