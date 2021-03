Le conseil d'administration a demandé à Dirk Tirez "de continuer de mettre pleinement en œuvre la stratégie de la société et de maintenir le dialogue social", souligne l'entreprise postale dans un communiqué.

Entretemps, "la procédure de sélection d'un nouveau CEO sera accélérée. Le comité de rémunération et de nomination sera assisté dans ce processus par Korn Ferry, qui a été désigné comme executive search consultant", ajoute bpost.

L'ancien CEO Jean-Paul Van Avermaet avait été remercié en début de semaine après avoir perdu le soutien de plusieurs administrateurs de bpost, dont les résultats financiers décevants avaient fait chuter les actions.

Dirk Tirez a intégré bpost en 2003 en tant que directeur du département juridique. Il est ensuite devenu secrétaire général. Auparavant, il a occupé diverses fonctions au sein de cabinets d'avocats privés et a conseillé le ministre des Finances belge pendant plusieurs années. Il a également été directeur juridique pour l'Europe et secrétaire général de NASDAQ Europe, filiale du Nasdaq Stock Market, Inc.

"Je souhaite beaucoup de succès à Dirk Tirez", a twitté la ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter, quelques minutes après la désignation de M. Tirez en tant que CEO ad interim. "Il possède beaucoup d'expérience et connait bien l'entreprise. Il veillera à ramener la sérénité chez bpost et à ce que tous les collaborateurs puissent se tourner vers l'avenir. Entretemps, le conseil d'administration peut se lancer à la rechercher d'un nouveau CEO".