L'administratrice délégué de Proximus a donné quelques informations supplémentaires sur le plan de restructuration.





Dominique Leroy, la CEO de Proximus a répondu aux questions des journalistes après l'annonce du plan de restructuration. " C'est un plan de restructuration nécessaire même s'il tombe mal à un an de la fin de mon mandat. Cependant, j'assume ce plan, je souhaite aller jusqu'au bout et même continuer au-delà de ce mandat." Elle a ensuite ajouté que ce plan avait été mûri depuis le mois d'octobre "par des analyses et des initiatives. Il a été budgeté en novembre. Je ne peux pas être très précise sur les départs, il doit y avoir une concertation avec les syndicats. Nous ne pouvons pas exclure les licenciement techniques".





Une autre question cruciale a porté sur le prix des dividendes par action qui se chiffrait à 1,5 € en 2018. Il y aura des discussions début mars afin de savoir si le prix des actions évolue, ou pas. Il n'est pas certain que le montant d'1,5 € ne bougera pas.





Dominique Leroy a ensuite détaillé que ce plan aurait dû être présenté la semaine prochaine. Elle garde cependant toute la confiance dans le CA malgré le fait que la fuite pourrait venir de ce même CA.