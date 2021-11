"C’est bien simple, moi ça va me coûter 23 % d’impôts", indique ce restaurateur bruxellois. "Ils savent qu’on n’a plus rien et qu’on avait besoin de cet argent pour vivre. La situation n’a pas changé, on n’a pas fait fortune et maintenant on se retrouve avec des milliers d’euros d’impôts à payer. Et pire, comme le droit passerelle est considéré comme un revenu, les cotisations sociales seront calculées en fonction et donc revues à la hausse… Alors qu’on n’a plus de trésorerie, c’est invivable."