Elon Musk est à nouveau la personne la plus riche de la planète. Le grand patron de Tesla et SpaceX a dépassé son rival Jeff Bezos parce que ses actions ont pris de la valeur. Selon l'indice des milliardaires de Bloomberg, Musk possède une fortune de 194 milliards de dollars. C'est 100 millions de dollars de plus que Bezos, le fondateur d'Amazon dont la richesse est principalement constituée de ses parts dans le géant du e-commerce.

Mais la valeur des actions a chuté à la fin du mois dernier car le rapport trimestriel du groupe de commerce en ligne était décevant... D'autant que la société a été condamnée à une lourde amende au Luxembourg.

A noter que le Français Bernard Arnault est l'Européen le plus riche avec 173,9 milliards de dollars et occupe la troisième place dans la liste de Bloomberg. M. Arnault est le principal dirigeant du groupe de luxe LVMH, qui possède des marques de mode telles que Louis Vuitton et des sociétés de spiritueux comme la marque de cognac Hennessy et la marque de champagne Moët & Chandon. La fortune d'Arnault est celle qui a le plus augmenté en 2021, avec quelque 59,5 milliards de dollars.