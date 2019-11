Trois entreprises belges sur quatre autorisent le travail flexible, le flexitime étant la forme la plus populaire.

"Trop souvent, on sous-estime encore la charge que représente un travail de bureau ‘de 9 à 5’”, souligne Peter s’Jongers, le CEO de Protime, spécialiste de l’enregistrement du temps et de la planification du personnel. En effet, cet horaire s’accompagne d’un jonglage entre les embouteillages, les horaires des transports en commun et souvent la gestion des enfants . Résultat, certaines journées sont vraiment stressantes. “Dans le monde d’aujourd’hui, où le travail et la sphère privée s’imbriquent de plus en plus étroitement, les travailleurs sont demandeurs de davantage de flexibilité dans l’aménagement de leurs horaires et le choix de leur lieu de travail”, poursuit Peter s’Jongers.

(...)