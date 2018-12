Les 500 personnes les plus riches au monde ont perdu ensemble 451 milliards de dollars cette année, selon les statistiques de l'agence de presse Bloomberg publiées lundi. Ces pertes s'expliquent par une année boursière difficile, malgré les bonnes performances économiques de leurs entreprises. En 2017, ces 500 personnes avaient dépassé le billion de dollars de gains. Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos reste l'homme le plus riche au monde. Ses actifs ont augmenté de 24 milliards pour atteindre 123 milliards de dollars. En septembre, il valait toutefois 45 milliards de dollars de plus.

Le patron de Facebook a perdu 20 milliards de dollars et son patrimoine est désormais estimé à 53 milliards de dollars. Les milliardaires chinois ont eux perdu ensemble environ 76 milliards de dollars.

Cinquante personnes disparaissent par ailleurs de la liste, notamment le Premier ministre tchèque Andrej Babis et le magnat de l'aluminium russe Oleg Deripaska. Sa compagnie Rusal a perdu beaucoup de valeur à la suite des sanctions économiques américaines.

Treize milliardaires sont également décédés en 2018, dont le cofondateur de Microsoft Paul Allen et Vichai Srivaddhanaprabha, président des clubs de football de Leicester City et Oud-Heverlee Leuven.

Parmi les entrées dans le classement, on compte Tim Sweeney qui vaut 7,2 milliards de dollars grâce au succès du jeu vidéo Fortnite. La fondatrice britannique du bookmaker Bet365, Denise Coates, grimpe également dans le classement grâce à ses 4,1 milliards de dollars.

Aucun Belge ne figure dans la liste des 500 personnes les plus riches au monde.