L'absence d'une réglementation favorable empêche également la production de CBD au sein de nos frontières. "On essaie de travailler avec des Belges mais c'est compliqué." En Belgique, le chanvrier a le droit d'extraire les graines et les fibres de la plante pour en faire du textile. "Mais il ne pourra pas travailler la sommité fleurie et les feuilles de la plante pour en extraire du CBD. Alors que c'est là que la vraie valeur se trouve. C'est pour ça que les chanvriers belges sont malheureusement moins compétitifs que les chanvriers étrangers." Les producteurs les plus "puissants" en Europe sont les Suisses et les Italiens, "qui ont un climat et des réglementations plus favorables par rapport à la Belgique".