Le ring de Bruxelles complètement bouché aux heures de pointe, c’est presque de l’histoire ancienne depuis l’arrivée du Covid-19 dans nos vies. Mais remplacez l’asphalte par des tapis roulants et les voitures et camions par des cartons de toutes les couleurs et toutes les tailles, et vous aurez une image assez précise de ce que connaît Bpost dans ses centres de tri ces dernières semaines.

Ce n’est plus un secret, la plus grande entreprise postale du pays doit faire face à un nombre historique de colis à traiter. Un phénomène amorcé lors du premier confinement et les Belges ont remis le couvert ces dernières semaines. Ajoutez le Black Friday et les fêtes de fin d’année et le cocktail devient explosif. Plus de 600 000 colis passent ainsi dans les entrepôts ces derniers jours, contre 270 000 habituellement.

Pour nous rendre compte de la situation, nous nous sommes rendus dans le plus grand centre de tri du pays, Bruxelles X, à Neder-Over-Heembeek. Dans ces bâtiments sortis de terre en 2017 se cache un immense entrepôt où 400 000 des 600 000 colis journaliers sont traités. Ils sont plusieurs centaines de travailleurs et de travailleuses à enchaîner les horaires et à s’occuper des milliers de cartons qui transitent par le nord de Bruxelles. Et pour les aider dans leur tâche, une machine dotée de plus d’un kilomètre de tapis tourne en permanence pour scanner les colis et les diriger vers leurs containers respectifs. Sur la demi-heure qu’a duré notre visite, ce sont 14 000 colis qui sont passés sur ces tapis !