Jeff Bezos, le patron d'Amazon, n'est plus l'homme le plus riche du monde, selon les calculs de Bloomberg.

Il est détrôné par Elon Musk, CEO de Tesla. En raison de la hausse du cours de l'action Tesla à la Bourse (+4,8 % jeudi), la fortune d'Elon Musk est désormais évaluée 188,5 milliards de dollars. C'est un milliard et demi de plus que les Bezos. Le fantasque entrepreneur de 49 ans, qui dirige également SpaceX, est passé devant le big boss détenteur du titre d'homme le plus riche de la planète depuis 2017.