La flambée du prix du coton n’est donc qu’un exemple de plus à la hausse des prix qui se généralise, tous secteurs confondus. Et pour les petits commerçants, c’est une mauvaise nouvelle de plus au tableau. "Je ne peux pas parler spécifiquement de la problématique du coton, mais le problème de l’augmentation des matières premières est général et a un impact global pour les petits indépendants, affirme Christophe Wambersie, secrétaire général du SNI. Dans l’ensemble, ce ne sont pas tellement de vraies pénuries qui sont à craindre, avec des rayons vides dans le secteur alimentaire ou d’autres secteurs, mais plutôt des pénuries à caractère économique, car on arrive à des situations où certains produisent ou travaillent à perte après avoir signé des contrats sur le long terme avec de grands groupes."