Les citoyens belges semblent se désintéresser du conflit ukrainien mais celui-ci pourrait pourtant avoir un lourd impact sur leur portefeuille. Un enlisement de la situation, dans le meilleur des scénarios, et un conflit armé, dans le pire, pourraient en effet faire exploser les prix, déjà hauts, du gaz et de l’électricité chez nous. La Belgique, qui n’extrait pas de gaz de son sous-sol, est en effet contrainte de l’importer. Or, nous sommes dans un marché européen et l’Europe est dépendante à 90 % d’importations venant de pays tiers en matière de gaz, dont 40% viennent de Russie. "La très grande majorité du gaz consommé chez nous provient de Norvège, des Pays-Bas ou d’Angleterre, en plus des bateaux de gaz liquéfié qui arrivent à Zeebrugge depuis l’Algérie et le Qatar notamment, confirme Francesco Contino, professeur expert en énergie à l’UCLouvain. Sur les 360 terawatt heure importés chaque année chez nous, on en consomme environ 190. Le reste est réinjecté vers la France. Au final, seule une petite partie de notre gaz - soit environ 5 à 6 % - est importée de Russie."