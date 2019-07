Une grève prévue ces samedi et dimanche (27 et 28 juillet) à l'aéroport international de Barcelone en Espagne (El Prat) entrainera également des perturbations pour les voyageurs ayant prévu de s'y rendre depuis la Belgique ou de revenir durant le week-end via cette ville.

La compagnie aérienne Vueling a ainsi déjà annoncé vendredi que des vols qu'elle devait opérer samedi et dimanche vont être annulés. C'est le cas d'un vol de Barcelone vers Brussels Airport puis en sens inverse samedi, et d'un autre aller-retour dimanche (vols 8992, 8993, 8990 et 8991). Pour les voyageurs concernés, il est conseillé d'accéder à sa réservation en ligne, où l'on peut choisir "entre changer de vol gratuitement pour voyager au cours des 15 jours suivant, ou demander le remboursement du trajet annulé", prévient la compagnie aérienne.

C'est à l'appel du syndicat espagnol l'Union générale des travailleurs (UGT) que le personnel au sol d'Iberia compte faire grève durant le week-end à l'aéroport de Barcelone. Ce personnel "au sol" comprend le personnel des guichets d'enregistrement, de gestion des bagages et de maintenance des avions. Les compagnies du groupe IAG (British Airways, Vueling, Level,...), auquel appartient Iberia, devraient certainement être touchées, mais pas seulement. Les 2.700 employés au sol appelés à faire grève "offrent leurs services à 27 compagnies à l'aéroport de Barcelone", a rappelé dans un communiqué le ministère espagnol des Transports. "Le nombre de vols affectés pourrait être de l'ordre de 1.000 pendant la période de grève prévue".

Un service minimum, de 54% pour les vols internationaux et 32% pour les vols intérieurs, a été établi.

Le personnel au sol d'Iberia Barcelona a appelé à faire grève pour dénoncer le "manque de personnel" et un "abus d'heures supplémentaires", en particulier pendant la haute saison de juillet-août.