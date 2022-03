Il n’y a pas de risques de pénurie, mais l’urgence est d’aider les plus bas revenus.

Les conséquences de la guerre en Ukraine continuent de se faire ressentir en Belgique. Les prix des denrées alimentaires ne cessent d’augmenter, et ce, de façon inquiétante. Le prix des tomates a par exemple augmenté de 18,9 %, les pâtes de 26,19 %, certains fromages de plus de 9 % ou encore le pain de 7,38 %. Cette hausse des prix pourrait avoir des effets dramatiques sur les familles précaires et la classe moyenne inférieure. Les bas revenus vont devoir opter pour une alimentation de mauvaise qualité, voire être obligés de sauter des repas.

La question occupe divers niveaux de pouvoir qui s’inquiètent des conséquences que cela pourrait produire au sein de la population. Certains observateurs craignent l’émergence d’un nouveau vent de colère, à l’image du mouvement des Gilets jaunes qui a secoué la France en 2018.