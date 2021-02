Novembre dernier : la situation sanitaire est à ce point alarmante que le gouvernement prend de nouvelles mesures. Les visites de biens immobiliers ne sont alors plus permises. Un nouveau coup d’arrêt pour le secteur. Une première action devant le Conseil d’État avait été immédiatement introduite par Federia, son homologue flamand - la CIB Vlaanderen - et un certain nombre d’agents immobiliers afin d’obtenir, en extrême urgence, la suspension de ces arrêtés (et donc notamment la levée de l’interdiction des visites d’immeubles accompagnées. Cette interdiction n’apparaissait d’ailleurs nullement dans l’arrêté ministériel du dimanche 1er novembre 2020).

Le 13 novembre, malgré l’impact économique évident pour les professionnels du secteur, le Conseil d’État a rejeté leur demande, au motif de l’absence d’extrême urgence qui aurait pu justifier la suspension de la mesure.

Pour les agents, c’était la douche froide...