Quand le coût de la vie ne cesse d’augmenter, tous les regards se tournent vers l’État, attendant du fédéral qu’il accouche d’une nouvelle solution. Après les réductions de TVA, les chèques énergie, les tarifs sociaux ou encore les colis alimentaires, c’est maintenant l’idée d’un salaire universel qui refait son chemin. Autrement dit, de verser mensuellement et sans contrepartie un revenu fixe à tous les adultes belges.

Cette idée a été testée dans de très nombreux pays du monde, défendue par des pontes de la Silicon Valley, présentée comme la solution à la robotisation du travail, imaginée comme la solution pour s’affranchir du capitalisme ou à l’inverse vue comme un asservissement renforcé aux lois du marché. Avec la crise sanitaire, elle est revenue en force. Si les gouvernements peuvent octroyer des aides dans le cadre d’une crise, ils peuvent tout aussi bien verser un salaire mensuel, avançaient certains. D’autant que ce chômage Corona semble avoir inspiré bon nombre de Belges à reformuler leur existence selon un modèle parfois plus précaire mais avec moins d’heures de travail.

Récemment, le mouvement Les Engagés a ressorti la proposition d’un revenu universel à l’occasion de son congrès de fondation. Début avril, c’est le président du MR qui est revenu à la charge sur ce concept qu’il défend depuis de nombreuses années. "On donne un revenu de base à chacun. Et après, si vous travaillez, vous gagnez plus. Si vous ne travaillez pas, vous restez avec votre revenu de base", explique Georges-Louis Bouchez dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.