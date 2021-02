L’économie belge se montre (pour le moment) résiliente : "Il faudra sans doute 10 ans avant qu’on ne revienne à l’équilibre budgétaire" Economie François Mathieu © Shutterstock

La publication du rapport annuel de la Banque nationale de Belgique (BNB), c’est toujours l’occasion de prendre un peu de recul sur la situation socio-économique de notre pays. " Il est d’autant plus important de décrypter le contexte actuel qu’une bonne partie de la population ne comprend plus notre cadre de référence économique dans le contexte de crise exceptionnelle que nous vivons aujourd’hui", a expliqué le gouverneur de la BNB, Pierre Wunsch, au cours d’une conférence de presse virtuelle préalable à la publication du rapport annuel. " Nous vivons dans une société polarisée, où les théories complotistes circulent facilement, il est donc primordial d’expliquer que non, l’argent gratuit, ça n’existe pas, par exemple."