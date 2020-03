La FEB estime à 14,6 milliards d’euros les pertes sur six semaines, tous secteurs confondus

La fédération des entreprises de Belgique a tenté d’évaluer les pertes économiques liées à la crise du coronavirus. Avec un constat assez frappant : si la crise devait durer six semaines (il y a en effet de fortes chances que le confinement soit prolongé d’au moins trois semaines), les entreprises de Belgique subiraient une perte nette de pas mois de 15 milliards d’euros. Soit 2,4 milliards d’euros par semaine. Et jusqu’à 25 milliards si le lockdown devait durer trois mois.

Des perspectives économiques réalisées sur base des retours des différentes fédérations sectorielles. Lesquelles enregistrent déjà des pertes assez considérables. Mais la FEB ne veut pas être catastrophiste, surtout au regard du nombre de victimes qui ne cesse de grimper. “La priorité absolue, pour le moment, est de combattre ce virus le plus vite possible, précise Edward Roosens, économiste en chef de la FEB. C’est dans l’intérêt du médical et de la santé de la population mais également dans un intérêt économique : plus vite le virus sera battu, plus petit sera l’impact économique.”

Les perspectives à six semaines ne sont donc pas réjouissantes pour les entreprises de Belgique. Mais la FEB le martèle : “Il faut limiter les dégâts du virus. Pour cela, la population doit respecter les mesures en espérant que ça ne dure pas trop longtemps, et ensuite seulement on pourra espérer une relance économique.”

L’Horeca, principal secteur touché

(...)