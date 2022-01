L'inflation a encore augmenté en janvier en passant de 5,71 % à 7,59 %, soit son niveau le plus élevé depuis août 1983 (7,90 % à l'époque), indique l'office de statistiques Statbel vendredi. Cette forte augmentation de l'inflation s'explique à nouveau par les prix élevés de l'énergie. L'inflation de l'énergie s'élève actuellement à 60,86 % et contribue à hauteur de 4,97 points de pourcentage à l'inflation totale.

L'indice des prix à la consommation a également progressé de 2,58 points, soit de 2,23 %. Il s'agit de l'évolution en glissement mensuel la plus significative depuis mars 1951 (2,93 %).

L'inflation sur la base de l'indice santé est elle passé de 5,21 % à 7,12 %, tandis que l'indice santé lissé s'établissait à 113,42 points en janvier.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'établit à 2,98 % en janvier, contre 2,53 % en décembre.

En janvier, les principales hausses de prix ont concerné l'électricité, le gaz naturel, le pain et les céréales, les carburants, l'assurance soins de santé, les boissons non alcoolisées, l'achat de véhicules, le gasoil de chauffage, la collecte des eaux usées, les produits laitiers, la viande, les biens d'équipement ménager non durables, les chambres d'hôtel et l'assurance incendie. Les billets d'avion ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.