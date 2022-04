L’épargne ne rapporte plus rien. Pire, elle fait baisser votre pouvoir d’achat.

L’inflation a atteint son plus haut niveau depuis 39 ans. Alors qu’elle s’établissait à 8,31 % en mars. Une très mauvaise nouvelle pour les nombreux épargnants qui laissent dormir leur argent sur un compte épargne. L’encours sur les comptes épargne a dépassé les 300 milliards d’euros. Mais si ces 300 milliards sont toujours bien présents sur les comptes, les dépenses qu’ils permettent ne sont plus les mêmes qu’il y a quelques mois. Là où l’on pouvait acheter pour 100 € de produits l’an dernier, on ne peut désormais plus en acheter que pour l’équivalent d’un peu moins de 92 € aujourd’hui. Si vous disposiez de 10 000 € sur votre compte épargne fin 2021, ils ne valent donc plus que 9 170 € aujourd’hui.