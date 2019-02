L'Open Vld souhaite que la TVA sur la démolition et la reconstruction de bâtiments soit baissée de 21 à 6%. La proposition devrait être sur la table de négociation pour la formation d'un nouveau gouvernement. "La lutte contre le changement climatique ne se fera pas que par de nouvelles propositions d'impôts", explique Gwendolyn Rutten, présidente du parti libéral flamand, samedi dans Het Laatste Nieuws. Au cours des dernières années, la baisse de la TVA à 6% sur les rénovations et toutes les primes ont mis l'accent sur les habitations vétustes. "Mais nous devons admettre que le résultat n'est pas optimal. Les vielles habitations ne peuvent pas égaler la facture énergétique des nouveaux bâtiments. C'est pourquoi nous devons encourager à ne pas rénover de vieilles maisons mais à les démolir et à les remplacer par de nouvelles. Nous souhaitons baisser la TVA de 21 à 6% pour de tels projets", explique Mme Rutten.

Son parti se tourne vers le Bureau du Plan pour calculer le coût d'une telle mesure.