On croyait l’enseigne disparue à jamais du sol belge. Pourtant, au mois de juin, Pimkie a ouvert une nouvelle boutique sur la côte, à La Panne. Une ouverture qui surprend quand on sait que les vingt-quatre magasins de la marque, répartis sur le territoire national, ont été fermés en mars dernier après une déclaration de faillite.

Alors comment une marque peut-elle être en faillite au point de licencier ses 136 salariés pour ouvrir un nouvel établissement moins de trois mois après ?

Concrètement, Pimkie appartient à la société française Diramode, elle-même appartenant au groupe français Mulliez, propriétaire d’autres marques comme Décathlon, Auchan ou Kiabi. En Belgique, la distribution de la marque Pimkie était assurée par la filiale Belsay via une convention commerciale, un système de franchise donc. C’est cette filiale qui a fait faillite en mars dernier. Les employés ont été congédiés immédiatement, sans recevoir leur salaire du mois de mars ou les différentes indemnités auxquelles ils avaient droit. Les caisses de la filiale étant vides, c’est le FFE (Fonds de Fermeture des Entreprises) qui doit régler l’ardoise sociale.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais le groupe Mulliez a récemment décidé de relancer l’activité de Pimkie en Belgique. Pour se faire, une nouvelle société partenaire, appelée PIMK, a été créée le 3 juin 2021. À sa tête, un seul et unique administrateur : Frédéric Mulliez.

Si les syndicats s’accordent à dire qu’il n’y a rien d’illégal a priori, ils s’interrogent sur l’éthique et la moralité d’une telle manœuvre. Frédéric Viseur, secrétaire permanent au CNE (Centrale Nationale des Employés) et Olivier Lecomte, secrétaire permanent au CGSLB (Centrale Générale des Syndicaux Libéraux de Belgique) se demandent s’ils ne sont pas face à “une restructuration déguisée ayant pour but de se déresponsabiliser des dettes et obligations sociales pour ensuite se relancer à bon compte”.

Les deux secrétaires dénoncent “le cynisme inacceptable et la malhonnêteté” du groupe Mulliez en rappelant que la famille à sa tête est actuellement détentrice d’un patrimoine de 24 milliards d’euros.

"On a l'impression qu'ils ont voulu racler ce qu'ils pouvaient"

Cette ouverture fait grincer des dents les 136 employés congédiés en mars dernier. Frédéric Viseur revient sur la brutalité de cette période et de ces licenciements : “Il y a eu un conseil d’entreprise extraordinaire par téléphone, sans visioconférence malgré notre insistance. Nous nous attendions à une réduction des effectifs, ce qui était compréhensible, surtout avec la crise sanitaire, mais pas à une fermeture pure et simple.”

Le secrétaire va plus loin, expliquant que la déclaration de faillite a été déposée au tribunal de Tournai le jour même de ce conseil extraordinaire.

Pour les salariés, composés à plus de 90 % de femmes, c’est un véritable coup de massue dont les conséquences sont multiples. Non seulement ces employés perdent leur travail, mais la faillite entraîne d’autres problèmes comme le détaille Frédéric Viseur : “On a dit aux travailleurs qu’il n’y avait plus d’argent dans les caisses et que les salaires de mars ne pouvaient être payés. C’est quand même choquant de laisser les gens travailler alors qu’on sait qu’on ne peut plus les payer. Il ne peut pas y avoir d’indemnité non plus. Tout cela ne dépend plus de la société mais du FFE (Fonds de Fermeture des Entreprises). Un curateur doit intervenir pour déterminer combien doit recevoir chaque employé licencié. Dans tous les cas, l’enveloppe ne dépassera pas 25 000 euros brut”.

Pour Frédéric Viseur, ce qui est étonnant ce sont les différentes mesures prises par la société avant la fermeture des magasins. “Une partie du stock de vêtements a été rapatriée à la maison mère ou encore les caisses ont été relevées à une date inhabituelle. On a l’impression qu’ils ont voulu racler ce qu’ils pouvaient pour laisser l’ardoise sociale à la collectivité”, explique-t-il.

En attendant que le FFE intervienne, les anciens salariés de Pimkie sont au chômage provisoire. Certains ont trouvé un nouvel emploi mais ont perdu des avantages, comme leur ancienneté.