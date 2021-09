La carte de paiement NewB est désormais disponible pour tous et vient compléter l'offre bancaire de la coopérative, annonce mardi cette dernière. Depuis le mois de juillet, les personnes disposant d'un compte NewB ont progressivement été invitées à commander une carte. Plus de 3 500 sont en circulation à ce jour. Chaque personne qui ouvre un compte peut désormais directement commander sa carte de paiement.

Comme pour le compte, la carte est proposée à un prix "conscient". C'est-à-dire que chaque client paie le prix qu'il "considère juste", explique NewB.

"La mise sur la marché de notre propre carte de paiement constitue un grand pas en avant pour NewB", se réjouit le CEO de la banque, Thierry Smets. "Avec elle, notre banque éthique et durable dispose d'une offre encore plus complète et conforme aux valeurs de notre coopérative."