Les marchés européens ont connu une journée noire, certains subissant, comme Bruxelles, la pire chute de leur histoire.

La Bourse de Bruxelles a clôturé jeudi sur une dégringolade de plus de 14%, la plus forte baisse journalière de son histoire, dans un marché financier qui abdique face à la pandémie dcoronavirus et son impact redouté sur l'économie mondiale.

Les autres marchés européens n'y échappent pas: