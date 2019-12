La CEO allemande de Brussels Airlines, Christina Foerster, a annoncé quitter ses fonctions au sein de Brussels Airlines.

Elle s'est en effet vu proposer un poste au sein de la direction de Lufthansa, la maison-mère de la compagnie aérienne belge. A partir du 1er janvier, elle sera à la tête du segment "customer & corporate" au sein de la compagnie allemande. Elle y tiendra le rôle entre autres de responsable de la gestion de produits, du marketing et du programme de fidélité "Miles & More". Elle s'occupera également des questions environnementales, climatiques et sociales au sein du Comité de direction, souligne l'entreprise.

Mme Foerster travaille au sein du groupe Lufthansa depuis 2002 déjà. En octobre 2016, elle est arrivée chez Brussels Airlines en tant que directrice commerciale avant d'en devenir CEO en avril 2018, succédant à Bernard Gustin.

"Il existe un plan de succession à Brussels Airlines et cela permettra au conseil (d'administration) de désigner rapidement le nouveau CEO de Brussels Airlines", a précisé le co-président de la compagnie, Etienne Davignon, selon qui la décision de "promouvoir" Christina Foerster a été prise "en parfaite intelligence" avec Lufthansa. "Je suis persuadé que cette nomination renforcera encore les liens et les synergies entre les deux compagnies", a-t-il ajouté.