Le bitcoin a continué sa chute ce mardi. La principale monnaie numérique s'approche désormais de la barre des 20 000 dollars, son prix le plus bas depuis un an et demi. Au point le plus bas, un bitcoin valait 20 824 dollars, le chiffre le plus bas depuis décembre 2020. Cela représente une baisse d'au moins 10 % par rapport à lundi. La monnaie a ensuite gagné un peu de valeur. En novembre 2021, le bitcoin valait encore 69 000 dollars.

Les raisons de cette baisse s'expliquent par le sentiment négatif des marchés boursiers dû à l'inflation élevée et aux mesures prises par les banques centrales pour la juguler. Les investisseurs craignent que la banque centrale américaine augmente les taux d'intérêt de 50 points de base supplémentaires mercredi.