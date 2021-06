La crise du coronavirus a plongé de nombreuses entreprises dans les difficultés financières. Selon une enquête menée par DayOne pour Sage auprès de 500 PME en Belgique et au Luxembourg, seuls 26 % des répondants affirment être totalement confiants quant à l’avenir de leur entreprise. "Il en ressort également que 21 % sont inquiets et craignent la faillite", indique Guillaume Hoffmann, managing director Belux chez Sage, entreprise offrant des solutions de comptabilité, de paie et de gestion commerciale dans le Cloud. "La situation est assez homogène entre les régions même s’il est assez paradoxal de constater que Bruxelles rassemble à la fois le plus grand nombre d’entreprises confiantes dans la pérennité de leurs activités et aussi le plus grand nombre qui craint la faillite. Cela s’explique, à mon sens, par le poids du tourisme et de l’Horeca dans la capitale, deux secteurs très fortement impactés. L’enquête révèle aussi que six entreprises sur dix ont vu leur chiffre d’affaires chuter, pour la plupart de plus de 10 %, et qu’une entreprise sur quatre a connu des retards de paiement, et, pour la moitié, de plus de 60 jours."