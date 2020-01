Notre pays en compte 29, dont un petit nouveau : Roland D’Ieteren.

La liste des Belges les plus riches du marché boursier s’est allongée à 29 milliardaires, l’an passé. Les bonnes performances du groupe D’Ieteren portent les actifs de Roland D’Ieteren et de sa famille à 1,1 milliard d’euros, contre 762 millions auparavant, selon les calculs du site derijkstebelgen.be.

Importateur et distributeur, entre autres, des marques automobiles Volkswagen et Audi, la famille D’Ieteren fait partie des acteurs importants du marché automobile belge. Le groupe s’est diversifié et a acquis, notamment, la marque de luxe italienne Moleskine. Roland D’Ieteren occupe désormais la 26e place sur la liste des Belges les plus fortunés grâce à un capital valorisé à 1,1 milliard d’euros. Le plus riche, et de très loin, reste Alexandre Van Damme (17,2 milliards d’euros), Werner de Spoelberch (12,5 milliards d’euros) et Mévius (6,9 milliards d’euros). Tous trois dirigent des groupes d’actionnaires gérant le géant de la bière AB InBev. Pour mémoire, Alexandre Van Damme s’est récemment exilé en Suisse. Le site spécialisé dans les grandes fortunes belges a par ailleurs constaté une baisse de régime pour la famille Colruyt, qui voit ses actifs plonger de 866 millions d’euros pour atteindre 3,7 milliards d’euros en 2019.

Premier des six Wallons présents dans ce classement, le groupe Albert Frère pointe quant à lui en 4e position avec une fortune de 6,9 milliards d’euros. La très grande majorité des grandes fortunes belges vit d’ailleurs au nord du pays (voir infographie).