Les accompagnateurs de train vont tester un nouvel uniforme, jusqu'à la fin du mois de décembre. Si le test est concluant, les collaborateurs de la SNCB directement en contact avec les clients disposeront de leur nouvel uniforme dès le 1er juin 2020, a annoncé la SNCB.

Dans les prochains jours, les voyageurs les plus attentifs noteront un changement chez les accompagnateurs de train : ceux-ci porteront un nouvel uniforme.

Ces uniformes - pour le moment en phase de test - seront évalués dans les conditions réelles : les employés réaliseront les gestes du quotidien de leurs métiers respectifs afin d’apporter les dernières adaptations aux différentes pièces de leur tenue avant la production finale (coutures, la résistance aux intempéries, l’ajout de poches éventuelles...)

"Le nouvel uniforme sera désormais bleu foncé, avec une chemise bleu clair pour les accompagnateurs de train. Le logo de la SNCB figurera sur le képi et sur la poitrine. Les dames auront le choix entre un pantalon, une jupe et, nouveauté, une robe, bleu foncé également. La chemise du personnel de gare (sous-chefs de gare et agents commerciaux) sera quant à elle d’un bleu vif", explique la porte-parole de la SNCB, Elisa Roux.

Une société belge



Le choix de l’uniforme a été fait par un jury composé de membres de différents départements de la SNCB, par des voyageurs et par l’ensemble des porteurs eux-mêmes. C’est finalement la firme Xandres, une société belge, qui a été choisie, pour une période de 4 ans, reconductible 8 fois pour une période d’un an.

Les uniformes actuels, qui dataient d’il y a dix ans, seront quant à eux recyclés.