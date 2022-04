Ce taux réduit avait été voté à l'unanimité dans une loi en avril 2019, sur proposition du PS, mais il attendait encore une modification d'une directive européenne. Cette étape a été franchie, si bien que l'entrée en vigueur du taux réduit était attendue dans le courant de la semaine prochaine, avec la publication de la directive modifiée au Journal officiel de l'UE.

Mais depuis le vote de la loi, les crises du coronavirus et de la guerre en Ukraine sont passées par là, et les priorités ont changé. "Compte tenu des évolutions sanitaires et géopolitiques mondiales depuis 2019 et des mesures nationales prises à ce titre pour atténuer l'impact économique et financier sur les citoyens, le gouvernement a manifesté son souhait, dans le cadre d'une révision globale des priorités budgétaires, de ne pas voir cette mesure entrer en vigueur".

Le budget attribué sera affecté à d'autres politiques de mobilité visant la promotion de la bicyclette pour les déplacements domicile-travail, comme l'optimisation de l'indemnité vélo prévue par le Plan d'Action pour la Promotion du vélo (BeCyclist).