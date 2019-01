Une autre opinion bien ancrée consiste à penser que le football est un gros business, mais est-ce le cas dans la réalité ?

Contrairement à certains a priori, le football est aujourd’hui plutôt un petit business comparé aux autres secteurs d’activité. En effet, le chiffre d’affaires des cinq plus gros championnats européens (le "big five") est légèrement inférieur à celui de la Française des Jeux ; le budget de la Ligue 1 française deux fois plus petit que le CA de son sponsor officiel, le géant du meuble Conforama. "De business, le football n’a que le nom, les revenus moyens d’un club de Ligue 1 (hors PSG) par exemple, sont de 47 millions d’euros, soit environ deux fois moins qu’un hypermarché Carrefour qui fait des profits. Et même chose en Espagne, l’un des meilleurs championnats, Le Real et le Barça génèrent 30 et 29 millions de bénéfices nets, ces clubs par leur grand palmarès et leur histoire ne pèsent pas bien leurs comparativement aux grandes entreprises, par exemple Conforma réalise trois fois leur chiffre d’affaires ", développe l’économiste Luc Arrondel.

(...)