Juin 2021 et avril 2022. Ce sont les dates des deux plans de lutte contre la fraude fiscale concoctés par le collège du même nom remis sur pied - après quelques années de léthargie contrainte - par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V).

Le premier plan, on s’en souvient, avait notamment supprimé les barrières entre l’inspection spéciale des impôts (ISI) et la justice, introduit (dès juillet de cette année) l’obligation de pouvoir payer de manière électronique dans tous les commerces et la modernisation des caisses enregistreuses dans l’Horeca, à la source de fraudes récurrentes.

Un vent favorable nous a fait parvenir le deuxième plan de lutte contre la fraude fiscale et sociale, qui prévoit d’ailleurs la modernisation des caisses et leur extension à d’autres secteurs.