Lamborghini Urus, Ferrari Spider, bague or et diamant, sac Hermès... Ces ventes lucratives et prestigieuses réalisées par l'Etat belge Economie François Thys

Le stock du Fin Shop se compose en partie de biens saisis par la justice, ou encore d'articles confisqués par les douanes. "Le Fin Shop vend également les colis perdus de la poste. Après six mois et enquêtes pour retrouver le propriétaire, le bien devient la propriété de l’Etat. S’y ajoutent également les biens provenant des Régions et de l’Etat, les successions des errances ou encore les anciennes pièces à conviction de la police", énumère Véronique Simon, chef de projet pour la mise en place des Fin Shop de Gembloux et Bornem (Anvers).