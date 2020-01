L’emploi, un sujet redondant en Belgique depuis plusieurs années. "Jobs ! Jobs ! Jobs !", le slogan a été répété maintes fois par Charles Michel et son équipe. Et en attendant l’arrivée d’un nouveau gouvernement, les mesures prises restent les mêmes et les gouvernements régionaux sont aptes en plus pour appliquer certaines politiques.

Fin 2019, la Belgique concluait une nouvelle année avec des chiffres positifs en termes d’emploi et le Bureau du Plan et la Banque nationale s’accordent pour prévoir, qu’à politique inchangée, l’emploi progressera de quelque 125 000 personnes d’ici 2021. Cela marque toutefois un net ralentissement par rapport aux créations nettes enregistrées ces dernières années. "De 2014 à 2018, ce n’est en effet pas moins d’un quart de million de personnes qui ont trouvé un emploi. Dans ce contexte, le taux de chômage, qui diminue de façon soutenue depuis la fin de 2015, s’est établi à 6 % en 2018, le plus bas niveau enregistré depuis le milieu des années 1970. Selon les projections, il devrait se stabiliser à 5,7 % d’ici 2021", indique le Conseil supérieur de l’Emploi.

(...)